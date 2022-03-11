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В полі трактор дир-дир-дир! Діти малюють війну 

"Українська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 21:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

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Віктор. С автоматом - это хороший (слева), он защищает свой дом и своего снеговика. А перед ним - плохой (справа), он пускает ракеты и его надо прогнать
 
Данило
 
Єгор Новаковський, 10 років, Київ
 
Єлизавета Шляхтур, 10 років
 
Зоряна, 4роки, Рівне
 
Марта. Український солдат захищає мирні міста
 
Теодор, 7 років, Мальме (Швеція)
Аліна, 12 років
Аліна, 12 років
 
Валєра, Вишневе, Київська область

Українська правда

Теми: дітисуспільство
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