В поле трактор дыр-дыр-дыр! Дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Віктор. С автоматом - это хороший (слева), он защищает свой дом и своего снеговика. А перед ним - плохой (справа), он пускает ракеты и его надо прогнать

Данило

Єгор Новаковський, 10 років, Київ

Єлизавета Шляхтур, 10 років

Зоряна, 4роки, Рівне

Марта. Український солдат захищає мирні міста

Теодор, 7 років, Мальме (Швеція)

Аліна, 12 років

Валєра, Вишневе, Київська область

Українська правда