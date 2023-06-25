Пригожина посадять чи вб'ють? Як російські соцмережі реагували на бунт ПВК "Вагнер"

"За те, що "вагнера" робили на фронті – уважуха, а за те, що зараз в тилу – ганьба!" – так у російських соцмережах 24 червня обговорювали бунт керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Останній заявив, що російські війська під командуванням міністра оборони Сергія Шойгу нібито вдарили ракетами по тилових таборах його найманців. Він пообіцяв "відновити справедливість" та розібратися з військовим керівництвом країни, яке також звинуватив і у "здачі звільнених територій".

Далі події почали нагадувати мемуари учасників Великої Жовтневої революції.

Техніка "вагнерівців" увійшла в Ростов та Воронеж, найманці "взяли під охорону" стратегічні військові будівлі та почали свій рух на Москву.

Вранці 24 червня з офіційним зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін, назвавши зрадниками представників ПВК і надавши вказівку підконтрольним йому силовикам – зупинити їх. Пригожин назвав ці дії помилкою президента, і весь світ затамував подих, рахуючи кілометри, які вагнерівцям залишалися до Москви.

Втім, сенсації не сталося.

На шляху до російської столиці керівник "Вагнера" провів перемовини – посередником чомусь виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко: ввечері 24 червня "Вагнер" відступив назад – до своїх тилових позицій.

У Росії думки щодо дій приватної армії Пригожина розділились.

Хтось підтримав найманців, а інші – засуджували, наголошуючи на тому, що їхні дії точно послаблять не владу Путіна, а Росію.

Детальніше про те, як російські соцмережі реагували на "шоу музикантів" – у матеріалі.

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"Заколот має бути придушений"

Більшість російських силовиків, зокрема представників приватних військових компаній, не підтримали бунт лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Серед тих, хто виступив із гнівними заявами – "аксьонівці", батальйон імені Судоплатова, "Шторм Z", 205 бригада, яка працює в окупованій Херсонщині.

"У зв'язку з розповсюдженням інформації про те, що МО РФ завдало удари по тилових таборах ПВК "Вагнер", і вони готують відповідь, повідомляємо: ПВК "Конвой" не ведеться на жодні провокації. Бійці підрозділу залишаються на своїх позиціях і тримають довірену їм територію", – зазначили "аксьоновці".

"Підрозділ Судоплатова залишається на передовій і продовжує нести службу штатно", – заявили бойовики зрадника Євгена Балицького.

"Про те, що ситуація з регіональними лідерами і ПВК "Вагнер" направлена проти Кремля та виходить з-під контролю, я писав ще пів року тому. Зараз – це наслідки тих подій. Неминучість воєнного конфлікту очевидна", – зазначили у групі 205-ої бригади, яка воює на Херсонському напрямку і, зокрема, базувалась на Каховській ГЕС.

Окрім цього, Путіна у своїй заяві підтримав і голова Чечні Рамзан Кадиров зі своїми бойовиками, наголосивши, що дії Пригожина – "зрада та ніж у спину".

"Те, що відбувається – це не ультиматум Міністерству оборони. Заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!" – написав Кадиров.

Його "ахматівці" виїхали на місце "для врегулювання ситуації", однак їхні колони так і не наважились зайти у Ростов.

"Музиканти" збираються брати Москву?"

З аналізу російських соцмереж випливає, що не всі росіяни одразу повірили в те, що відбувається.

В ніч 23 червня користувачі соцмереж писали, що інформація про марш "вагнерівців" – ніщо інше, як фейк.

"Фейк, відписуюсь", – писали користувачі під нічними новинами.

"Навіщо ви це пишете? Це маячня".

"Якщо це правда, то Пригожин творить х..ню".

"Можливо, групу (ПВК "Вагнер" – УП) взломали українці? Їм це зараз на руку".

Пізніше, коли інформацію почали підтверджувати російські пропагандисти й росіяни, які викладали фотодокази, користувачі соцмереж запанікували.

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Ближче до ранку 24 червня люди почали писати більш розлогі пости, намагаючись спрогнозувати подальше розгортання ситуації та зрозуміти мотивацію "музикантів".

"Приватне не може бути державним. Будь-яка ПВК в будь-який момент може бути використана в приватних інтересах, які б заслуги перед державою не були у її бійців та командирів. Шкода, але це так. Впровадження ПВК у СВО було ризикованим кроком і чи правильним – покаже час".

"Кінець Пригожина і кінець "Вагнера". Важливий момент – зараз еліти будуть ставити Путіну той факт, що все зайшло настільки далеко і що своєчасно не було належної реакції зі сторони президента. Тому вся ця історія – це удар по позиціях Путіна".

"Все це нагадує спектаклі ДКНС 1991 року, а ще більше – корніловський заколот 1917 року. Хороший, до речі, привід для державної влади ввести воєнний стан з усіма його принадами (цензура і так далі) й зайнятися мобілізацією країни й народу для реального досягнення цілей СВО".

Дерибан, відставка Шойгу, дискредитація армії

Серед користувачів соцмереж було чимало тих, хто підтримував дії "Вагнера", наголошуючи на тому, що проблема з неба не впала.

"Не розуміють не тільки бійці ПВК "Вагнер", але й добровольці, і звичайні люди. Що відбувається? СВО, війна чи якийсь дерибан? Там десятками тисяч гинуть молоді наші хлопці, а тут концерти, під…ри, весілля, бізнес. Це як?"

"Чому весь цей час той, хто має нести відповідальність за це – спостерігав зі сторони? Чому вдавали, що нічого не відбувається? Чому не вирішували питання, коли це можливо було зробити до…? Дуже багато питань і ніхто не несе відповідальності! Давайте все на "вагнерів" спишемо і зробимо їх крайніми?"

Росіяни висловлювали думки про те, що добровільна відставка міністра оборони Росії Сергія Шойгу може зупинити "вагнерівців" і не допустити загострення ситуації.

"Абсолютно все, що видає Міноборони, Кремль, міністерство пропаганди – повна брехня. Все, що їм потрібно – набити свої кишені, побудувати дім, обікрасти населення. І всі байки про Захід – теж піз...ж".

"Я за справедливість і за правду. Тому на стороні ПВК "Вагнер" – гідних воїнів та патріотів Росії. Шкода, що Путін керується зараз не інтересами Росії, а інтересами збереження влади таких як Шойгу. Сподіваюсь на вирішення розбіжностей без братовбивчої війни росіян проти росіян".

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Бойовики та пропагандисти

Одноголосно проти дій Євгена Пригожина висловились і "керівники" окупованих територій: Сергій Аксьонов, Євген Балицький, Володимир Сальдо, Денис Пушилін, Леонід Пасічник.

"Ми маємо об'єднатися навколо Володимира Путіна. Оскільки лише об'єднавши сил, об'єднавши країну, ми можемо рухатися до перемоги", – сказав у зверненні керівник самоназваної "ДНР" Денис Пушилін.

"Ми – єдина країна, і ми – зі своїм президентом! Сьогодні важливо керуватися лише інтересами країни, її мешканців, а всі розбіжності слід забути до Перемоги. Давайте не приноситимемо задоволення нашим ворогам, піддаватися на провокації", – написав керівник самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник та закликав мешканців збеірігати спокій і не висуватися без необхідності в бік російського кордону.

Сторону Путіна зайняли і російські пропагандисти. Один із так званих воєнкорів Андрій Руденко написав, що не може зрозуміти чому "вагнерівці" пішли на цей крок.

"Ми завжди між собою впевнено обговорювали тему, що якщо "музиканти" на напрямі, то там буде однозначно перемога. І тепер ці пацани б'ють по наших тилах. Питання одне: чого вони домагаються?" – написав Руденко.

Російський пропагандист Олександр Коц наголосив на тому, що переворот готувався мінімум тиждень.

"Я не вірю, що детонатором ситуації з "пригожинцями" став ракетний обстріл їхніх тилових позицій. Те, що відео постановочне, видно неозброєним оком. Наслідків ракетного удару на ньому немає. Але це не головне. За діями бунтівників видно, що вони мають чіткий план із розподілом всіх ролей і типів озброєнь. Такий план не готується через годину після ракетного удару. Підготовка до заколоту точилася явно не один тиждень", – написав Коц.

"Амбіції лисого", зрада, публічний конфлікт

Втім, чимало користувачів мережі "Вконтакте" наголошували на тому, що зараз не час з'ясовувати стосунки. Хто б зі сторін конфлікту не мав рацію.

"Як таке відкрито можна казати взагалі? Цікаво, його (Пригожина – УП) посадять чи вб'ють?".

"Як можна було умудритися запустити очевидну ситуацію до такого рівня? Всі, хто в темі знав і про амбіції лисого, і про його кровожерливість. Те, що ми бачимо – це вже не розстановка фігур на шаховій дошці, а крах системи управління".

"Яка ж це ганьба весь цей публічний конфлікт між "вагнерами" і МО. Тепер Пригожин ще й наговорив собі на термін за дискредитацію армії. Каже, що це обман, що Україна і НАТО не планували на нас напасти, що це брехня нашого військово-політичного керівництва. А він же фактично єдиний із наших керівників, хто особисто був на передовій і на власні очі все бачив… Я вже взагалі нічого не розумію…"

"Це зрада! ПВК "Вагнер" підняло військовий заколот! І це в той час, коли країна воює проти ворога. Так було у 1917 році, коли воєнний штаб зрадив імператора Миколу ІІ.

Якою б критичною ситуація не була в армії, її дискредитація в такий важкий час – це зрада".

"Очевидно, що спроба продавити силою свої вимоги не прокатила. Влада прифронтових регіонів підтвердила свою лояльність президенту, так що шансів на утримання плацдарму практично немає. А будь-яка збройна сила – ніщо без забезпечення та логістики. Тож дуже сподіваюсь, що Пригожин як розумна людина зрозуміє, що не можна далі перти буром. Тим більше, якщо дійде до силового розгрому, то вийде, що своїми діями Пригожин сам підсилює позиції Шойгу".

Також росіяни викладали в соцмережах фото і відео пересування "вагнерівців" та спілкування з ними і спроби вмовити піти.

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Що казали "вагнерівці"?

"З приводу зради Батьківщини – президент помилився, – заявив у своєму зверненні Євген Пригожин. – Ми патріоти своєї країни, ми воювали та воюємо. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ чи ще когось прийти з повинною".

Самі ж "музиканти" у своїх постах наголошували на тому, що "їх не зупинити" і навіть вдались до заяв, що "в Росії буде новий президент". Керівника Євгена Пригожина вони називали "перспективним політиком".

"Не в той бік воює Путін, який захищає Шойгу та Герасімова", "Зрадники ті, хто почав бомбити "вагнерівців", – йшлося у групах найманців.

Вони навіть влаштували опитування у соцмережах – "Що підтримуєте ви? Уряд чи героїв? Задумайтесь, нічого не буває просто так. Хто для вас зрадник? Той, хто брав Бахмут без снарядів проливаючи кров і піт, чи ті, хто їх не надавав?"

Більшість користувачів "Вконтакте" і телеграм-груп у відповідях засуджували дії "вагнерівців" і навіть просили їх зняти прапор Росії зі своїх шевронів.

Дзвінок дорогою до Москви

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на прохання російського президента зателефонув Євгену Пригожину. В результаті переговорів вони досягли домовленостей, згідно з якими "вагнерівці" розвернули колони, що рухались до Москви, і повернулися на свої тилові позиції.

"Ми не дійшли 200 кілометрів до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність, ми розвертаємо свої колони", – прокоментував своє рішення власник ПВК.

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Зазначимо, що це не перший протест Євгена Пригожина. Його боротьба з регулярною армією РФ тривала від початку повномасштабного вторгнення. Напередодні Євген Пригожин заявляв про "снарядний голод" і відмовлявся підписувати контракт з Міноборони РФ, наголошуючи на тому, що "Вагнер" – приватна і самостійна одиниця.

Федеральна служба безпеки Росії і прокуратура відкрили кримінальне провадження стосовно Пригожина за "фактом організації збройного заколоту".

Втім, згодом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу закрили, а частина "вагнерівців", які не брали участь у заколоті, – підпишуть контракт з Міноборони РФ.

Сам Пригожин, за словами Пєскова, "піде в Білорусь". Чим він там займатиметься, прессекретар Путіна не уточнив.

Вікторія Рощина