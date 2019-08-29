Президенти б'ються у пісочниці, поки будинок горить

Недавно я проснулся в 5 утра от тревожного биения сердца и в холодном поту. Погрузиться обратно в сон не мог, да и не хотел, учитывая характер сна. Без какой-либо канвы повествования, это была тлеющая передо мной карта Бразилии, южно-западные границы которой медленно съедались мерцающими огоньками.

Моя тревога была немудрена: накануне все мировые СМИ передали кадры обугленных стволов амазонской сельвы – кадры, напоминающие скорее кораблекрушение на море. И это после неутихающих уже несколько недель пожаров в северной, отдаленной части Сибири.

Ни влажная Амазонка, ни суровая Сибирь не ассоциируются у обывателя со стихией, склонной к возгоранию. Более красноречивого сигнала, что мир подошел к краю экологического обрыва, к точке невозврата, я не припомню.

То, что произошло в южном французском городочке Беариц, где в начале этой недели собрались лидеры G7, было беспрецедентно и, надеюсь, знаменует собой новую главу в политическом мироустройстве.

Французский президент Эммануэль Макрон по сути объявил ультиматум своему бразильскому коллеге Болсонару, не спешившему с тушением пожаров: "Или Бразилия незамедлительно останавливает пламя, или мы (Франция, Германия, остальная Европа) пересматриваем, либо вообще замораживаем соглашение о свободной торговле с вашей страной".

В качестве пряника предлагалась контрибуция в 20 млн Евро на помощь тушительным работам. Вместо конструктивного решения сложившегося ЧП последовала перебранка в Твиттере двух лидеров крупных держав, вовлекшая женские качества их супруг и напоминающая детскую возню в песочнице. В то время, как, буквально, "дом горел".

В течение нескольких дней, пока бразильский лидер таки не был вынужден направить на тушение пожара армию, Болсонару отказывался что либо предпринимать. Вместо этого он обвинял своих политических оппонентов, "эко-фашистов", глобалистов, либералов и недоброжелателей всех мастей в намеренном поджоге, дабы дискредитировать его молодое правительство и планы по экономическому развитию Амазонского бассейна.

Учитывая эмоциональный заряд, который несли в себе кадры горящего амазонского леса, несложно представить себе, что симпатии мирового большинства прочно на стороне Макрона и, заслуженно, против "мстительного и параноидального злодея" Болсонару.

Тем не менее, последний привел несколько достаточно веских аргументов или, точнее, риторических ходов, в свою защиту, как то: "пусть лучше Европа займется собственной экологией и восстановит свои под корень вырубленные леса"; "перестаньте обращаться с нами, как метрополия с колонией: мы независимое государство". Ну, и главный аргумент, призванный апеллировать как к своим гражданам, так и к остальному миру: "Амазонка находится в границах суверенного государства, и вы не можете оспаривать наш суверенитет над ней и диктовать, как ею распоряжаться".

Так вот, именно последний аргумент, являвшийся тузом в колоде Болсонару, оказался самым слабым и имеет все шансы стать отправной точкой для переосмысления всего мирового порядка. Я говорю о монополии на использование силы и принципе "невмешательства" в дела так называемых "nation-states", т.е. стран-наций – мировом устройстве, последовавшим за Тридцатилетней Войной и Вестфальским миром, заключенным в 1648 году.

Принцип Вестфальского суверенитета заложен в основу Хартии Организации Объединенных Наций и гласит, что "ничего не может оправдывать вмешательство в дела суверенного государства".

По сути, этот термин означает разделение политического мироустройства на национальную и международную сферы и отрицает легитимность вмешательства одного государства во внутренние дела другого, будь то ради собственных интересов либо во имя некой супра-национальной, религиозной, допустим, и любой другой идеалистической интерпретации понятия суверенитета.

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Последнее время в разговоре с друзьями и на своей международной передаче я все больше задаюсь вопросом: что это за абсурдный мир, в котором мы живем, где отдельно взятая страна может решить уничтожить "легкие планеты", если им так заблаговолится, прикрываясь национальным суверенитетом, и никто им не управа!?

В своей недавней беседе с израильским послом в Украине Джоэлем Лионом, дипломат рассказал мне как нельзя более подходящую притчу про пассажира тихоокеанского лайнера, сверлящего дыру до самого дна судна через свое сиденье. На возмущение других пассажиров он возражает: "у меня билет на это место, и я делаю с ним что хочу!"

На днях я наткнулся на статью Франклина Фоера в журнале "The Atlantic" "Амазонские пожары более опасны, чем оружие массового поражения". В ней автор читает мои мысли (или же я прочел его, до ознакомления со статьей) о необходимости решительной борьбы с глобальным потеплением вкупе с отправлением на пенсию принципа национального суверенитета как такового.

"Если бы наше глобальное сообщество было функциональным, мы бы уже разработали агрессивный план по спасению Амазонки, и признали бы, что борьба против климатических изменений требует не просто нового международного сотрудничества, но и ослабление самой концепции "nation-state". Аргумент в пользу территориального захвата Амазонки намного сильнее, чем аргумент в пользу любой войны".

Действительно, как только какая-нибудь страна получает химическое или биологическое оружие, мир разражается возгласами праведного гнева, вплоть до введения санкций и даже военного вторжения. А уничтожение "легких планет", "хранилища кислорода" несомненно еще более губительно для будущего нашей цивилизации, чем оружие, даже ядерное.

Как напоминает автор, "потеря даже пятой доли амазонской сельвы запустит детонатор так называемой "бомбы спрятанного углерода", резко приблизив глобальное потепление к точке невозврата.

Вопрос выживания в эпоху глобального потепления стал ребром и требует неординарных, смелых, и, возможно, тоталитарных в смысле глобального вето над национальным суверенитетом решений.

Погасить амазонские пожары лета 2019-го года – всего лишь цветочки. Намного большего усилия и коллективной политической воли потребуется, дабы проследить за тем, чтобы расчистка леса под пастбища и поля была остановлена путем выработки действенных механизмов кнута и пряника.

Но процесс пошел, кадры горящих тропиков увидел весь мир, и забыть о них и вести себя, как "business as usual", уже не удастся. Пока Трамп пытается выторговать у Дании Гренландию, миру нужно серьезно задуматься о покупке Амазонки.

Питер Залмаев, для УП

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