ЦВК як черговий приз для преЗЕдента, або Що стоїть за атакою на Центрвиборчком

На цьому тижні Зеленський наблизився до отримання чергового інституційного призу – встановлення контролю за Центральною Виборчою Комісією.

Офіційна причина – ЦВК вчинило низку порушень під час парламентської кампанії. Це дуже дивне обвинувачення на фоні того, що всі міжнародні спостерігачі дали високу оцінку ЦВК за прекрасну організацію виборчого процесу.

13-го вересня парламент підтримав преЗЕдента, віддавши за постанову 341 голос, за переобрання членів комісії.

Ну, що ж, поки фракції починають переговори про перерозподіл ЦВК, давайте спробуємо проаналізувати для чого "зелені чоловічки" хочуть захопити приміщення на площі Лесі Українки.

Наразі в експертному середовищі обговорюються наступні причини:

Місцеві вибори.

Останні заяви речників "Слуги народу" свідчать, що Офіс президента на хвилі високих рейтингів планує оголосити дострокові вибори на весну наступного року. Але до часу "Ч" Офіс розробляє сценарій провести дострокові вибори у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі 8-го грудня поточного року.

Їх спиняє поки "одне але" у Зе!команди відсутні рейтингові кандидати, які здатні перемогти Кличка, Філатова та Садового.

До чого тут ЦВК? Все просто – той, хто контролює ЦВК, той контролює організацію виборчого процесу. А контролюючи виборчий процес, можна робити різні правові чудеса.

Наприклад, можна сформувати такі територіальні комісії, які банально не зареєструють Кличка, Філатова та Садового кандидатами.

Кажете, нонсенс? Ніт. Судячи з того, як Зе!команда регулярно порушує Конституцію та закони, цей сценарій дуже вірогідний.

Ну, а потім, потренувавшись на містах-мільйонниках, наступної весни можна і планові місцеві вибори провести. Чесно. Відкрито. Законно і "під правильною організацією."

Імперативний мандат.

Зе!команда активно просуває законопроекти, якими планується позбавляти депутатів мандату, наприклад, за власну думку або голосування всупереч рішенню фракції. І,судячи з того, що в цей четвер монобільшість двічі дала збій, і на табло парламенту висвітилось менше 226 голосів, вони цей процес прискорюватимуть.

Роль ЦВК у позбавлені депутатів мандату неймовірно важлива. Саме вони ухвалюють рішення про скасування депутатської реєстрації та оголошення нових виборів.

А отже, контроль над ЦВК потрібен для того, аби оперативно міняти "інакомислячих депутатів."

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Всеукраїнські референдуми.

Експерти неодноразово вказували, що поведінка та стиль ухвалення рішень Зеленського з кожним днем все більше нагадують класичних популістичних лідерів. Зокрема, протиставлення по лінії "ми/вони," пошук ворогів, апеляції до емоційного, а не раціонального вибору, артикулювання, що тільки Зеленський з командою є єдиними виразниками волі народу.

А що треба для того, аби реалізовувати волю народу? Все правильно – її потрібно чути. Де почути? Наприклад, на Всеукраїнському референдумі.

Уявіть, як буде зручно команді Зеленського, коли найбільш непопулярні рішення можна буде проводити через референдуми!

До речі, подібні практики застосовувались у нацистській Німеччині, фашистській Італії, за багатьох інших популістичних та авторитарних режимів.

Але цілком зрозуміло, що без контролю за ЦВК правильно організувати референдум і, найголовніше, підбити результати – неможливо.

Останні новини з "міжнародного фронту" свідчать, що Україні на Нормандській зустрічі будуть нав'язувати для реалізації "Формули Штанмайєра."

Нагадаю послідовність виконання плану:

припинення вогню;

розведення військ;

парламент ухвалює закон про амністію бойовиків;

проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ.

І виключно після цього підніматиметься питання про виведення російських війсь з цих територій та встановлення контролю українськими військами на російсько-українському кордоні.

Організувати та легітимізувати ці вибори має ЦВК.

Особисто у мене є великий сумнів, що відправлений у відставку склад ЦВК піде на цей крок, розуміючи всі ризики цих виборів для української державності. А от оновлений склад ЦВК цілком може все організувати та легітимізувати.

Звісно, це не весь перелік причин. І, можливо, все набагато простіше – поки команда преЗЕдента має високий рейтинг, вони намагаються захопити якомога більше інституцій, аби якнайдовше втриматись при політичній владі.

Якби в них була інша мотивація, то, цілком імовірно, вони пішли б іншим сценарієм. Спочатку публічно переглянути принципи та підходи до формування складу Центральної виборчої комісії. Наприклад, вони мали оголосити, що відтепер ЦВК не може формуватися за квотним принципом, а виключно за фаховістю та рівновіддаленістю від політичних акторів.

Після напрацювання концепції її мали б обговорити з українськими експертами та міжнародними партнерами. І тільки після цього вони мали робити кроки по розпуску та формуванню нового складу ЦВК. Так диктує політична логіка та відповідальність.

Але оскільки влада пішла іншим шляхом, є загроза, що мова іде не про перезапуск ЦВК на нових принципах та цінностях, а чергова атака на державну інституцію з метою використання її для легітимізації непопулярних політичних рішень, тиску на опонентів та утримання влади в країні

Віктор Таран, спеціально для УП

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