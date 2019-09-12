"Слуга народу" хоче дострокові вибори у Києві

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко вважає за доцільне провести дострокові вибори у Києві для повного перевантаження влади.

Джерело: пост Ткаченка у Facebook.

Пряма мова: "Сьогодні стало відомо, що сесія Київради, скликана за ініціативи мера не змогла зібратися на свою сесію. Це стало підтвердженням неспроможності Віталія Кличка управляти містом. Відсутність єдності команди та підтримки киян".

"Напевно, настав час зробити повне перезавантаження влади і провести дострокові вибори у Києві – як Київради, так і мера. Корупція, засилля забудовників, неврахування елементарних потреб громад міста – мають піти в минуле".

За даними УП, команда Зеленського розглядала кандидатури Ткаченка і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко) на посаду голови КМДА.

Також в серпні Ткаченко допускав, що може балотуватися в мери Києва.

Але у вересні на питання УП про можливу участь у виборах мера Києва він не спростовував, але і не підтверджував цю інформацію, а просто віджартовувався.

Деталі: За словами Ткаченка, усе це можна буде зробити за новим законом про столицю, над яким зараз працюють депутати і профільні фахівці.

Він уточнив, що новий закон передбачатиме європейські норми управління містом, децентралізацію, поновлення народовладдя у районах, а також "чітку та прозору" структуру управління столицею.

Що було раніше: 12 серпня мер Києва Віталій Кличко заявив, що збирається консультуватися з головами депутатських фракцій та груп про дострокового припинення повноважень Київради.

Пізніше в прес-службі Київради повідомили, що консультації мера пройдуть 17 вересня о 17.00.

Читайте також: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Передісторія: