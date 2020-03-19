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Микита Потураєв
народний депутат України, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Росія демонструє невпевненість щодо майбутнього Криму

Четвер, 19 березня 2020, 11:30

Пропозиції щодо змін до Конституції Росії та демонстративні незаконні візити керівників РФ до тимчасово окупованого українського Криму свідчать про поступову зміну суспільних настроїв. А також про невпевненість росіян у своїй спроможності втримати наш півострів.

Прагнення на рівні основного закону заборонити обговорення статусу окупованого Криму – це найкраще свідчення того, що така дискусія триває, і російська влада більше не в змозі її стримувати ні на центральному, ні на локальному рівні. 

Минуло шість років. Якщо питання Криму для Росії було б насправді закрите, як вони про це постійно кажуть, то такі пропозиції просто не виникали би. 

Це якраз доказ того, що в Росії починають усвідомлювати справжню ціну окупації і нервують з цього приводу.

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Про це говорить і черговий візит президента Росії до Криму у шосту річницю "закріплення" незаконної окупації.

Варто нагадати, що ще 27 березня 2014 року у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН було чітко зафіксовано, що влаштована у Криму під дулами російських автоматів вистава під назвою "референдум" є незаконною і не може в принципі мати ніяких правових наслідків. 

Тому не мають жодного правового значення вистави у Кремлі, які мали місце 18 березня. Крім одного – за це доведеться відповідати. 

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Намагання перетворити 18 березня на якусь "дату" – це лише нагадування військовим злочинцям про те, що їх чекає у майбутньому. 

Україна з цього питання давно визначилася – тимчасова окупація Криму почалася 20 лютого 2014 року.

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Пріоритетом України на даному етапі залишається створення міжнародного формату для підготовки деокупації та реінтеграції Криму.

Новостворене Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом з офісом представника президента України в АРК, МЗС, народними депутатами, представниками експертних та громадських організацій працюють над тим, щоб Крим повернувся до міжнародного порядку денного.

Наше завдання – щоб наступні покоління українців знали про цю окупацію тільки з підручників з історії. 

Зараз ми бачимо вплив комплексу чинників, які здатні змінити геополітичну ситуацію. Україна має бути готова скористатися новими можливостями.

Микита Потураєв, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: РосіяПутінКримокупаціяУкраїна
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