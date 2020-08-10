Білорусь у пошуках лідера

В Беларуси, очень важной для Украины стране, 9 августа прошли выборы президента. Прогнозировано, по официальной версии, Лукашенко победил, получив более 80% голосов избирателей с очень высокой явкой.

Альтернативные подсчеты на нескольких участках в больших городах говорили о том, что победу на них одерживала Светлана Тихановская.

Белорусы вышли на улицы с массовыми протестами в разных городах страны и оказали такое сопротивление властям, которое еще ни разу не происходило в новейшей истории Беларуси. Очевидно, Бацька их достал, и белорусы выразили протест и несогласие с обманом и фальсификацией выборов.

Но была ли у протестующих цель, а тем более общая? И есть ли у протестующих лидер, который может формулировать цели и задачи?

Власть искоренила любую возможность появления реальной альтернативы с ее уверенным и системным лидером в Беларуси.

Системный лидер в стране только один. Это президент Лукашенко. Он сделал все за последние 26 лет, чтобы президентом можно было стать пожизненно, чтобы никакой политической альтернативы не возникало, чтобы все несогласные были разрознены и в разрозненности слабы. Многие политические силы не зарегистрированы, явные оппозиционеры или сидят, или уехали из страны, если остались в живых.

Но вот подросло новое поколение, которое хочет свободы и перемен.

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Неожиданно Светлана Тихановская, не политик, которая решила избираться только потому, что ее мужа, имеющего президентские амбиции, посадили, стала аккумулятором протестного голосования в Беларуси. Голосовали не за нее, но против Лукашенко. Скорее всего большинством. Но власть исходила из того, что не важно, как голосуют, важно, как считают голоса.

Мы должны понимать, что Тихановская пошла на выборы, точнее была на них зарегистрирована кандидатом, только потому, что Лукашенко разрешил это сделать.

Очевидно, технологи порекомендовали ее как катализатора недовольства для того, чтобы уставшие белорусы выпустили пар, но после волнений успокоились и зажили обычной белорусской жизнью. Ведь Тихановская не лидер, людей вокруг себя не объединит. Ну, побузят немного и успокоятся. Вот логика власти.

Да еще и поддерживаемая новым нарративом о том, что враг теперь не на Западе, а на Востоке. Аккумулятивный образ врага – Газпром. Ведь белорусы воспитаны в духе братского отношения младшего брата к России. Поэтому Россия в их представление не может быть врагом, а вот злостный Газпром – вполне. Он и вагнеровцев прислал, и технологов всяких, и тех кандидатов, которых или сняли с выборов, или посадили. Да и Тихановскую технологично начали завязывать на этой российской гидре.

Лидер незарегистрированной белорусской партии "Свабода" в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Тихановская – креатура Газпрома. Ключевой посыл Бацьки через все каналы коммуникации своему избирателю заключается в том, что Россия таки может создать проблемы Беларуси, и единственный, кто может защитить от этой напасти, – это Лукашенко.

Это ключевой посыл даже не только для избирателя к выборам. Это ключевой посыл к народу после выборов, чтобы протесты были недолгими и их можно было быстро купировать.

Проблема протестов вечером и ночью 9-10 августа – в том, что эти протесты ведутся без лидера. Нет четкой координации действий для всех протестующих во всех городах Беларуси. Люди показывают огромный потенциал самоорганизованности и готовности стоять за свои права. Но нет лидера, который мог бы направить фантастическую энергию белорусов на одну кристально ясную для всех цель.

Ведь цель, которая звучит от всех, – перемены. А обновленная задача от Тихановской – мы не согласны и должны обращаться в прокуратуру за справедливостью.

А после событий в ночь на 10 августа Тихановская заявила о недопустимости того, что делает власть и назвала их действия преступлением, даже "началом конца" и что народ должен готовится к долгим протестам. Но когда у Тихановской уточнили, что она лично планирует делать, то ответила: "Я не знаю, что мне делать в этой ситуации", — сказала она. Иначе говоря, есть вероятность, что в акциях она принимать участия не будет. А это значит, что акции могут быть без явного лидера с прогнозированной быстрой усталостью и асфиксией.

Конечно, к этому будут стремиться власти.

Главная тактика будет направлена на то, чтобы не дать сформироваться настоящему лидеру протеста, который поставит перед протестантами четкую цель и задачи и покажет, что будет готов идти на все ради достижения реальных перемен, а значит легитимного свержения режима Лукашенко.

В этом процессе международное сообщество может помочь через непризнание результатов выборов через технологии раннего голосования, недопущения до выборов оппозиционных лидеров, а также международных наблюдателей. Выборы уже признал лидер РФ, но по-другому он и не мог поступить. Ему Майдан в Минске точно не нужен, хотя Бацька и постоянно сбивает карты, играя в свою игру.

Но с другой стороны, если произойдут процессы, в результате чего Лукашенко придется отказаться от власти, последствия могут быть непрогнозируемыми как для Беларуси, так и для Украины.

В интервью Дмитрию Гордону основной причиной сдачи Крыма Лукашенко называет безвластие в Киеве. Лукашенко будет очень сильно пугать ЕС и Украину этим тезисом: если меня скинут, РФ сразу зайдет в Беларусь, станет на границах Украины и ЕС и будет угрожать Европе и без того ослабшей от войны Украине.

Надо отдать должное, пока Бацька не дал возможности РФ создать военную базу, которая бы имела потенциал открытия фронта как в сторону Украины, так и в сторону ЕС со стороны Беларуси. Так что если и эволюционирует Светлана Тихановская в национального лидера или такой лидер появится, то ему/ей надо будет, кроме цели законного свержения режима Лукашенко, еще и поставить цель защиты Беларуси от прямой военной агрессии со стороны РФ.

Сейчас понятно, что ситуация не закончится быстро. Тому способствует и погода: люди смогут быть долго на улицах. Есть ощущение, что Лукашенко проведет инаугурацию на фоне протестов и останется президентом, но его позиции ослабнут, в том числе в игре с Кремлем, который может добиться уступки по формирования военной базы на территории Беларуси.

А это может существенно осложнить военную обстановку для Украины с северо-западного направления. Но если бы протесты привели к быстрому свержению Лукашенко, вероятность ввода войск РФ на территорию Беларуси увеличилась бы кратно. Так что Украине в любом случае нужно готовиться к сложным вариантам развития событий в Беларуси раньше или позже.

Дмитро Васильєв, для УП

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