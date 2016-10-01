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Луганська ОДА: пропуск у Станиці Луганській зупиняли з політичних причин

Субота, 1 жовтня 2016, 15:50
Луганська ОДА: пропуск у Станиці Луганській зупиняли з політичних причин

Бойовики пояснювали закриття переходу через міст у Станиці Луганській ремонтом, однак насправді його не проводили.

Про це заявив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, повідомляється на сторінці ЛОДА у Facebook.

За його словами, робота КПВВ "Станиця Луганська" потрохи нормалізується, люди переміщуються в обох напрямках. Всі служби працюють у штатному режимі.

Зазначається, що офіційною версією закриття переходу через міст у Станиці Луганській було проведення ремонту дерев'яної конструкції, що закриває пошкоджену частину мосту через р. Сіверський Донець.

"Як ми й передбачали, ніяких ремонтних робіт на небезпечній ділянці мосту терористи не збирались проводити. Це підтверджують люди, які перейшли з неконтрольованої території у Станицю Луганську. Скоріш за все, причини суто політичні: розгойдування ситуації щодо створення демілітаризованих зон на Луганщині. Крім того, завтра у так званій ЛНР "праймеріз", тож, можливо, таким чином вони намагались утримати потенційних виборців" , - заявив Клименко.

Раніше він також заявив, що "благородна мета" щодо ремонту мосту "маскує чергову провокацію з боку терористів, спрямовану на підвищення соціальної напруги на лінії розмежування".

"Адже, по-перше, сьогодні вихідний, тому кількість бажаючих перетнути КПВВ "Станиця Луганська" значно більша ніж у будні, як результат, утворився тисячний натовп людей. По-друге, відбувається відведення озброєння у районі КПВВ "Золоте", тож, є підстави вважати, що у такий спосіб керманичі так званої ЛНР намагаються "продавити" відведення військ у цьому районі", - сказав Клименко.

Як повідомлялося, у суботу зранку бойовики призупиняли в односторонньому порядку пропуск осіб навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", однак о 10:40 його відновили.

Українська правда

Теми: ДонбасЛуганська область
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