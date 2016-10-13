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У "НФ" хочуть розслідувати візити Савченко до окупантів

Четвер, 13 жовтня 2016, 15:09

У "Народному фронті" вимагають від Служби безпеки України розслідувати обставини поїздок на окуповані території депутата від "Батьківщини" Надії Савченко, а також депутатів "Опозиційного блоку", інших парламентарів і чиновників.

Про це заявив депутат від "Народного фронту", Юрій Береза, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, така поїздка Савченко і її зустріч "з російськими найманцями і, можливо, кадровими військовими – це явний виклик українським спецслужбам".

"Відомо, що на окуповані території час від часу без проблем їздять депутати з "Опозиційного блоку". Тепер маємо нового "посланця миру" з "Батьківщини" Надії Савченко. Юлія Тимошенко замість того, щоб сказати щось виразне про вояжі і заяви Савченко, відпрацьовує медведчуківські темники про тарифний геноцид і закликає місцеві ради не підкорятися рішенням уряду", – заявив він.

Береза також допустив, що Тимошенко "дуже переживає за телеканал Льовочкіна і Фірташа "Інтер", де інформаційну політику формують агенти ворожих спецслужб Шувалов, Столярова та інші".

За його словами, СБУ повинна виявляти і розслідувати факти візитів українських політиків і чиновників в Росію та на окуповані території.

"Що стосується Савченко, то це особливий випадок, бо представниця "Батьківщини" часто виголошує заяви, немов у Кремлі написані. Використовує для цього трибуну ПАРЄ. Ці заяви ослаблюють наші позиції у дебатах на міжнародних політичних майданчиках і серйозно демотивують українців до опору державі-агресору", – сказав Береза.

Він звернувся до спецслужб з вимогою оприлюднювати прізвища депутатів та чиновників, які їздять на окуповані території.

Як повідомлялося, 12 жовтня у своєму виступі при обговоренні українського питання в сесійній залі ПАРЄ Савченко публічно заявила, що нещодавно "відвідала окуповані території та спілкувалася зі своїми тюремниками".

Раніше журналіст Олексій Мацука заявив, що, за його інформацією, Савченко намагалася потрапити до Донецька кілька тижнів тому "стежками" через Красногорівку для зустрічі з Захарченком.

Тоді Савченко у відповідь спростувала його слова та заявила, що давно не була в зоні АТО.

Після заяви у ПАРЄ вона розповіла, що їздила не в Донецьк чи Луганськ, а в малі села на прикордонних до сірої зони територіях.

Українська правда

Теми: Савченко НадіяНародний фронтАТО
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