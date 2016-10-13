В "НФ" хотят расследовать визиты Савченко к оккупантам

В "Народном фронте" требуют от Службы безопасности Украины расследовать обстоятельства поездок на оккупированные территории депутата от "Батькивщины" Надежды Савченко, а также депутатов "Оппозиционного блока", других парламентариев и чиновников.

Об этом заявил депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, такая поездка Савченко и ее встреча с российскими наемниками и, возможно, кадровыми военными – это явный вызов украинским спецслужбам".

"Известно, что на оккупированные территории время от времени без проблем ездят депутаты из "Оппозиционного блока". Теперь имеем нового "посланника мира" из "Батькивщины" Надежды Савченко. Юлия Тимошенко вместо того, чтобы сказать что-то внятное о вояжах и заявлениях Савченко, отрабатывает медведчуковские темники о тарифном геноциде и призывает местные советы не подчиняться решениям правительства", – заявил он.

Береза также допустил, что Тимошенко "очень переживает за телеканал Левочкина и Фирташа "Интер", где информационную политику формируют агенты вражеских спецслужб Шувалов, Столярова и другие".

По его словам, СБУ должна выявлять и расследовать факты визитов украинских политиков и чиновников в Россию и на оккупированные территории.

"Что касается Савченко, то это особый случай, потому что представительница "Батькивщины" часто произносит заявления, словно в Кремле написанные. Использует для этого трибуну ПАСЕ. Эти заявления ослабляют наши позиции в дебатах на международных политических площадках и серьезно демотивируют украинцев к сопротивлению государству-агрессору", – сказал Береза.

Он обратился к спецслужбам с требованием обнародовать фамилии депутатов и чиновников, которые ездят на оккупированные территории.

Как сообщалось, 12 октября в своем выступлении при обсуждении украинского вопроса в сессионном зале ПАСЕ Савченко публично заявила, что недавно "посетила оккупированные территории и общалась со своими тюремщиками".

Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Савченко тогда опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.

После заявления в ПАСЕ она рассказала, что ездила не в Донецк или Луганск, а в маленькие села на приграничных к серой зоны территориях.

Украинская правда