СБУ за вересень затримала на лінії розмежування товарів на 4 млн грн

СБУ за вересень затримала поблизу лінії розмежування нелегальні вантажі майже чотири мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України в складі зведених мобільних груп затримали поблизу лінії розмежування нелегальні вантажі майже чотири мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Мобільні групи зупинили 43 автомобілі, водії яких намагалися ввезти товари на тимчасово окуповані бойовиками території.

"Серед вилученого: обладнання для СТО та медичне устаткування, акустичні системи, широкий ассортимент продовольчих, побутових та підакцизних товарів. Співробітники спецслужби, зокрема запобігли ввезенню до т.зв. "ДНР/ЛНР" тютюнових виробів на майже шістсот тисяч гривень", - заявили в прес-службі.

Вся продукція призначалася для подальшого перепродажу місцевим жителям.

Правоохоронці склали 43 протоколи за ч. 1 ст. 204-3 (Порушення порядку переміщення товарів в район проведення АТО) Кодексу України про адміністративні правопорушення.