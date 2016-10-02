Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ за вересень затримала на лінії розмежування товарів на 4 млн грн

Неділя, 2 жовтня 2016, 02:47

СБУ за вересень затримала поблизу лінії розмежування нелегальні вантажі майже чотири мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України в складі зведених мобільних груп затримали поблизу лінії розмежування нелегальні вантажі майже чотири мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Мобільні групи зупинили 43 автомобілі, водії яких намагалися ввезти товари на тимчасово окуповані бойовиками території.

"Серед вилученого: обладнання для СТО та медичне устаткування, акустичні системи, широкий ассортимент продовольчих, побутових та підакцизних товарів. Співробітники спецслужби, зокрема запобігли ввезенню до т.зв. "ДНР/ЛНР" тютюнових виробів на майже шістсот тисяч гривень", - заявили в прес-службі.

Вся продукція призначалася для подальшого перепродажу місцевим жителям.

Правоохоронці склали 43 протоколи за ч. 1 ст. 204-3 (Порушення порядку переміщення товарів в район проведення АТО) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
Усі новини...
Реклама: