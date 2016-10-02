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Кличко: повноваження поліції необхідно розширити

Неділя, 2 жовтня 2016, 04:41

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що розширення повноважень українських поліцейських - це необхідний крок.

Про це повідомляє прес-служба Кличка.

"Я переконаний, що у поліції повинно бути більше прав. Поліцейські відповідають за забезпечення правопорядку. Мене вивела з рівноваги ситуація, коли у Києві група молодиків їздила по місту зі швидкістю 200 км на годину, поліцейські переслідували цю автівку, зверталися багато разів з вимогою зупинитися. Врешті-решт через поранення загинув один з хлопців, що перебував у автівці, а на лаві підсудних опинився поліцейський, хоча там має бути водій...", - сказав мер.

Кличко заявив, що консультувався з цього приводу з американцями та німцями, які працюють в правоохоронних органах.

"І  вони кажуть, що поліцейські були неправі в тому, що достатньо пізно застосували зброю. У США давно б зупинили цю автівку всіма можливими засобами, оскільки вона становила загрозу для мешканців", - зазначив він.

Теми: Віталій Кличкополіція
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