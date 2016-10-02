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Кличко: полномочия полиции необходимо расширить

Воскресенье, 2 октября 2016, 04:41

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что расширение полномочий украинских полицейских – это необходимый шаг.

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Я убежден, что в полиции должно быть больше прав. Полицейские отвечают за обеспечение правопорядка. Меня вывела из равновесия ситуация, когда в Киеве группа молодежи ездила по городу со скоростью 200 км в час, полицейские преследовали эту машину, обращались много раз с требованием остановиться. В конце концов из-за ранения погиб один из ребят, который находился в машине, а на скамье подсудимых оказался полицейский, хотя там должно быть водитель…", - сказал мэр.

Кличко заявил, что консультировался по этому поводу с американцами и немцами, которые работают в правоохранительных органах.

"И они говорят, что полицейские были неправы в том, что достаточно поздно применили оружие. В США давно бы остановили эту машину всеми возможными средствами, поскольку она представляла угрозу для жителей ", - отметил он.

Темы: Виталий Кличкополиция
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