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Гримчак розповів, що за участь у "коаліції Януковича" пропонували $6 мільйонів

Неділя, 2 жовтня 2016, 16:20
Гримчак розповів, що за участь у коаліції Януковича пропонували $6 мільйонів

Екс-нардеп Юрій Гримчак (2007-2012, НУ-НС) розповів, що за участь у "коаліції Януковича" йому пропонували 6 мільйонів доларів. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи слова віце-спікера ВР Оксани Сироїд про те, що голоси нардепів у ВР досі "купують" в обмін на "посади, кеш чи стокс" - тобто за гроші чи відсоток від бізнесу. 

"Свого часу мені пропонували вступили у "коаліцію Януковича, і гроші пропонували. Багато, дуже багато. Починалося з 3, закінчувалося  на 6 (мільойнах доларів). Це було після приходу до влади Януковича", - зазначив Гримчак. 

При цьому він додав, що жодного разу "не чув і натяку на те, що зараз таке (підкуп у Верховній Раді) відбувається". 

"Це (повідомлення про підкуп) - не твердження, це припущення... Якщо є заява - вони мають це робити не на ТБ, а у правоохоронців, НАБУ, ГПУ чи СБУ", - додав Гримчак. 

Разом з тим екс-нардеп від "Удару" Єгор Фірсов заявив, що "кнопкодавам" у парламенті за "потрібне" голосування платять від 10 тисяч доларів. 

За його словами,  "депутатам груп "Воля народу" та "Відродження", які контролюються олігархами - Ігорем Коломойським та бізнесменами, які близькі до Дмитра Фірташа - за формування цих груп та вихід з інших фракцій також платять". 

"Фінансово мотивують депутатів і у "Блоці Петра Порошенка", - додав Фірсов. 

Нардеп від БПП Дмитро Карпунцов у свою чергу заявив, що за час перебування у парлменті "не бачив, щоб за голосування хтось комусь доплачував". 

Як відомо, НАБУ отримало документи від МВС з матеріалами щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. За останніми даними, у паперах містяться дані про виділення грошей - $1,2 млн - одному з "кураторів" фінансової діяльності ПР Віталію Калюжному на "голосування бюджету" у парламенті. 

Українська правда 

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Теми: корупціяВерховна Рада
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