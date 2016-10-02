Бойовики завершили "праймеріз", порушень не помітили

У Донецьку закрилися дільниці, на яких бойовики "ДНР" проводили "праймеріз" до майбутніх незаконних місцевих виборів.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на представника "ДНР", члена так званої ЦВК Олега Баликіна, потреби у продовженні роботи дільниць немає, найближчим часом почнеться підрахунок голосів.

Баликін також заявив, що порушень правил "праймеріз" у Донецьку зареєстровано не було, а участь у них взяли майже 343 тисячі осіб.

Як зазначає видання, така цифра еквівалента 30% кількості мешканців, які проживали у Донецьку до початку захоплення території бойовиками "ДНР".

Протягом дня повідомлялося про низьке відвідування дільниць для "голосування" - не лише у центрі Донецька, а й на його околицях.

За даними РІА Новости, на території "ЛНР" участь у "праймеріз" взяли понад 50 тисяч осіб, порушень зафіксовано не було. Також повідомляється, що за ходом "голосування" стежили понад 30 іноземних "спостерігачів".

На території Луганщини, яка непідконтрольна Україні, процес "голосування" проходив у Луганську, с.Ювілейному та м.Олександрівську.

Як відомо, у червні ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що українська влада має до 14 липня прийняти узгоджений з "ДНР" закон про місцеві вибори на Донбасі, в іншому випадку дата виборного процесу буде визначена в односторонньому порядку. Згодом Захарченко переніс дату "місцевих виборів" з 24 липня на 6 листопада.

На Мінських переговорах не було узгоджено ні дату місцевих виборів на Донбасі, ні механізми їх проведення.

У Єврокомісії заявляли, що проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей неможливо, поки там не покращиться ситуація з безпекою.

Президент Петро Порошенко неодноразово заявляв, що місцеві вибори на Донбасі пройдуть лише тоді, коли російські війська будуть виведені з території України.