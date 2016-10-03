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Меморандум МВФ: НАБУ має отримати самостійне прослуховування

Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:25

До кінця листопада 2016 року НАБУ має бути надано право самостійно проводити прослуховування і проводити слідчі дії під прикриттям.

Про це йдеться в опублікованому тексті меморандуму з Міжнародним валютним фондом, передає "Інтерфакс-Україна".

В ньому вказується, що законодавчі зміни повинні бути внесені до Верховної Ради і прийняті до кінця листопада (це визначено контрольним показником співпраці з МВФ), щоб гарантувати, що НАБУ має можливість користуватися широким спектром методів розслідування без необхідності покладатися на інфраструктуру інших відомств, в їх числі: операції під прикриттям, перехоплення повідомлень, доступ до комп'ютерних систем і контроль кореспонденції.

Також меморандум передбачає, що реєстрація досудових справ і постанов слідчих суддів, які мають відношення до НАБУ, повинні бути захищені від витоку інформації, пов'язаної з поточними дослідженнями, шляхом обмеження доступу до неї офіцерів НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури, до тих пір, поки розслідування справи не завершено, або закрито.

При цьому в даному випадку не повинно виникати необґрунтованих обмежень права людини на захист.

Крім того, НАБУ має щоквартально (не пізніше кінця наступного місяця після закінчення кварталу) публікувати статистику про розслідуваних ним справах щодо вищих чиновників.

Як відомо, в Європейському союзі вважають доцільними надання Національному антикорупційному бюро України проводити прослуховування підозрюваних.

Влітку Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просив депутатів схвалити законопроект, який дозволить Національному антикорупційному бюро здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУМВФпрослуховування
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