Путін зобов'язав Росгвардію знімати відбитки пальців у росіян
Російська гвардія займеться інформаційним протиборством і проведенням обов'язкової дактилоскопії в РФ.
Про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна "Про Федеральну службу військ національної гвардії", повідомляє російський "Інтерфакс".
Згідно з указом, відомство наділяється близько 100 повноважень.
Документом передбачено участь військ у забезпеченні режиму воєнного часу, планування спільних дій зі Збройними силами РФ, військовими формування та органами з метою оборони країни.
Згідно з документом, Росгвардія організовує проведення обов'язкової державної дактилоскопічної реєстрації в Росії.
"Участь у межах своєї компетенції у проведенні заходів з інформаційного протиборства", – наголошується в документі.
Цим же указом президент РФ дозволив керівнику служби мати 7 заступників. Крім того, в документі офіційно фігурує скорочене найменування служби – Росгвардія.
Указом Путіна нове відомство отримало право в розробці заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки в галузі цивільної авіації.
Документом встановлено право Росгвардії брати участь в державне оборонне замовлення, формувати свої запити, взаємодіяти з оборонними і науковими підприємствами для створення нової техніки і озброєння в інтересах відомства.
Як відомо, президент Росії Володимир Путін створив Національну гвардію на базі Внутрішніх військ МВС РФ в квітні 2016 року.