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Путін зобов'язав Росгвардію знімати відбитки пальців у росіян

Вівторок, 4 жовтня 2016, 12:02

Російська гвардія займеться інформаційним протиборством і проведенням обов'язкової дактилоскопії в РФ.

Про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна "Про Федеральну службу військ національної гвардії", повідомляє російський "Інтерфакс".

Згідно з указом, відомство наділяється близько 100 повноважень.

Документом передбачено участь військ у забезпеченні режиму воєнного часу, планування спільних дій зі Збройними силами РФ, військовими формування та органами з метою оборони країни.

Згідно з документом, Росгвардія організовує проведення обов'язкової державної дактилоскопічної реєстрації в Росії.

"Участь у межах своєї компетенції у проведенні заходів з інформаційного протиборства", – наголошується в документі.

Цим же указом президент РФ дозволив керівнику служби мати 7 заступників. Крім того, в документі офіційно фігурує скорочене найменування служби – Росгвардія.

Указом Путіна нове відомство отримало право в розробці заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки в галузі цивільної авіації.

Документом встановлено право Росгвардії брати участь в державне оборонне замовлення, формувати свої запити, взаємодіяти з оборонними і науковими підприємствами для створення нової техніки і озброєння в інтересах відомства.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін створив Національну гвардію на базі Внутрішніх військ МВС РФ в квітні 2016 року.

Теми: РосіяПутін
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