Кількість загиблих від отруєння сурогатним алкоголем зростає

Станом на ранок 4 жовтня року зареєстровано 85 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них вже 42 завершились летально.

Про це у вівторок повідомляє Держспоживслужба.

Так, у Харківській області кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем становила - 66 осіб, із них померло – 29 осіб (станом на понеділок тут померли 27 осіб):

Згідно із повідомленням відомства, в Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях станом на 09 годину 04.10.2016 нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано.

Як відомо, 3 жовтня було зафіксовано 81 випадок отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з яких 40 випадків завершились летально.

29 вересня силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки.

Раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

У вівторок в Мінаграполітики заявили, що проводять перевірки з приводу отруєння метиловим спиртом людей у Харківській області.

Українська правда