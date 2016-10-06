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РФ направила в Середземне море ще два військові кораблі

Четвер, 6 жовтня 2016, 02:56

РФ направила в Середземне море ще два військові кораблі

Росія заявила про те, що направила ще два військові кораблі в Середземне море.

Представник російського чорноморського флоту повідомив, що малі ракетні кораблі "Серпухов" і "Зелений Дол" 4 жовтня вишли з окупованого Севастополя, а ввечері в середу повинні увійдуть в акваторію Середземного моря.

Ці два судна мають збільшену водотоннажність, а крім засобів самооборони оснащені новітнім ракетним комплексом великої дальності.

Це повідомлення з'явилося на наступний день після того, як Росія підтвердила направлення ракетного комплексу С-300ВМ в сирійський порт Тартус в Середземному морі.

США припинили співпрацю з Росією щодо врегулювання ситуації в Сирії 3 жовтня. У Державному департаменті заявили, що Москва не виконала умови угоди про сприяння перемир'ю, підписаного у вересні. Росія у відповідь звинуватила Вашингтон в прагненні домогтися зміни влади в Сирії за допомогою співпраці з ісламістами.

Радіо Свобода

Теми: Росія
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