У Гаагу спрямували нові матеріали у справі Євромайдану

У Міжнародний кримінальної суд в Гаазі спрямовано нові матеріали щодо подій під час Революції гідності.

Про це на прес-конференції в четвер повідомили адвокати Небесної сотні, повідомляє ЛІГА.net.

За словами адвоката Небесної сотні Маркіяна Галабали, роботу над виставою здійснювали шість адвокатів.

"Ми взяли ключові події в Україні, Києві, і розподілили епізоди між адвокатами, які готували цю виставу", – підкреслив він.

Галабала зазначив, що адвокати в своєму поданні вказують на цілеспрямовану "діяльність держави на придушення протестних акцій в Україні".

Він додав, що Міжнародний кримінальний суд цікавлять, в першу чергу, вищі посадові особи держави, які можуть підозрюватися в скоєнні злочинів проти громадян.

Саме подання, описова частина якого містить більше ніж 100 сторінок, складається з двох основних блоків: докази, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень Генпрокуратури і доказів, зібраних самими адвокатами Небесної сотні.

"Супроводжуючим листом воно (подання, - ред.) сьогодні піде e-mail в Гаагу", – підкреслив адвокат.

Керівник програмної ініціативи "Права людини і правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" Роман Романов нагадав, що Україна досі не ратифікувала Римський статут – і це є однією з перешкод на шляху повноцінного розгляду справи МКС.

Однак, додав він, Україна двічі визнала тимчасову юрисдикцію Міжнародного кримінально суду окремими актами. Це, підкреслив Романов, є одним з варіантів взаємодії з Міжнародним кримінальним судом.

Адвокат Небесної сотні Павло Дикань нагадав, що справа в МКС знаходиться на стадії попереднього розгляду. МКС визначився з тим, що справа може розглядатися за ознаками злочинів проти людяності.

У той же час прокурор МКС відповідно до її звіту від 12 листопада 2015 року не знайшла ознак системності або масштабності нападів на громадян.

"Це означає, що цих матеріалів було просто недостатньо. Доказів, які були досліджені в той момент і передані в офіс прокурора, не вистачало для того, щоб вони здійснили належний і повний аналіз", – підкреслив адвокат.

"Саме на це була спрямована наша робота як адвокатів. Я знаю, що прокуратура також займається (цим питанням), але вони ще не вийшли на стадію подання", – підсумував Дикань.

Адвокати Небесної сотні також закликали політиків, які вели переговори з колишнім президентом Віктором Януковичем щодо врегулювання ситуації під час подій на Майдані, дати свідчення Генпрокуратурі.

"Переговори під час подій на Майдані з Януковичем і командою вели три лідери опозиції - Олег Тягнибок, Віталій Кличко та Арсеній Яценюк. Ми підготували звернення від сімей Небесної сотні з тим, щоб вони дали свідчення прокуратурі про зміст переговорів з Януковичем", – підкреслив Галабала.