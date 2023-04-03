"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання

Шевченківський районний суд Києва визнав винним Олександра Медвідя у викраденні активіста і учасника Революції Гідності Юрія Вербицького, присудив 5 років ув'язнення, але звільнив від покарання у зв’язку з закінченням строків давності справи.

Джерело: "Суспільне", Адвокатська дорадча група у Facebook, прокурор Юлія Малашич в коментарі "Українській правді"

Деталі: Медвідь, за версією прокуратури, є "тітушкою" — виконавцем викрадення Юрія Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль. За цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново.

Загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину.

Суд також постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого в цій справі Ігоря Луценка 248 тисяч гривень.

За даними Адвокатської дорадчої групи, суддя Лідія Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура - замість ч. 3 ст. 146 у вироку ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу. Це означає, що суд не побачив тяжких наслідків викрадення заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького.



Прямим наслідком зміни обвинувачення судом стало звільнення Медвідя від відбування призначеного покарання у зв'язку з тим, що строк давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 146 (злочин середньої тяжкості) замість інкримінованого прокуратурою ч. 3 ст. 146 (тяжкий злочин) сплив.

При цьому Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним, рішенням суду не задоволений, і що буде подавати апеляцію.

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Такий самий намір має і прокуратура. В коментарі УП прокурор Юлія Малашич окреслила, в чому проблема з нинішнім процесом і загалом зі справами Майдану.

Пряма мова: "Цей кейс дуже яскраво візуалізує ситуацію зі справами Майдану. Тут немає сотень епізодів, тисяч томів, вона стосується однієї особи та одного епізоду, і при цьому показує неспроможність нашої правової системи організувати право доступу до правосуддя як обвинувачених, так і потерпілих".

Деталі: Малашич нагадала, що цю справу органи МВС направляли до суду ще наприкінці 2014 року, але слухалася вона довгих 8 років, процес затягували передача з одного суду в інший, неодноразові зміни складу суду і тому подібне.

Прокурор зазначила, що стороні обвинувачення довелося залучати до процесу доньку Юрія Вербицького, оскільки представник потерпілого – його брат Сергій – на жаль, не дожив до закінчення процесу.

Малашич зазначила, що прокуратура, не задоволена пом’якшенням кваліфікації та нинішнім вироком суду, та звісно буде його оскаржувати. Водночас прокурор наголосила, що українське законодавство нагально потребує змін до Кримінального процесуального кодексу задля дисциплінування судів та адекватного і вчасного притягнення винних, зокрема у злочинах проти учасників Євромайдану, до відповідальності.

Нагадаємо: керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський наголошував, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік, прокуратура наполягає на законодавчих змінах, аби не допустити їхнього закриття.

Нинішнє законодавство дає можливості для того, щоб затягування судового процесу могло застосовуватися як елемент адвокатської тактики, наголошував представник ОГП, тож зміни до нього вже давно назріли і навіть перезріли.

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