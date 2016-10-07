Фінляндія заявила про порушення кордону російським СУ-27
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 01:51
Імовірно російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Фінляндії.
Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Фінляндії.
Інцидент стався 6 жовтня близько 16:43 за місцевим часом в Фінській затоці на південь від Порвоо.
"Порушення повітряного простору тривало близько хвилини і мало протяжність близько 13 кілометрів з максимальною глибиною близько кілометра", - заявили у відомстві.
Фінські прикордонники розслідують справу.
У той же час, як повідомляє "РИА Новости", міноборони РФ заявило, що російський Су-27 здійснював плановий навчально-тренувальний політ над нейтральними водами Фінської затоки і від маршруту не відхилявся.