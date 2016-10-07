Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ звітує, що затримала адвоката, який перебував у розшуку

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 11:46

Слідчі Генпрокуратруи спільно з працівниками Служби безпеки затримали одного з адвокатів Києва, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба ГПУ.

Адвоката підозрюють заволодінні шляхом обману земельною ділянкою вартістю 2 млн грн.

"Встановлено, що вказаний адвокат, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою у групі осіб з суб’єктом підприємницької діяльності, кримінальне провадження відносно якого у серпні 2016-го року скеровано до суду з обвинувальним актом, вчинив придбання права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування житлового будинку", яка розташована в Подільському районі Києва, в результаті чого вона вибула із комунальної власності територіальної громади Києва", – йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначають, що вказаними вище незаконними діями спричинено збитків територіальній громаді Києва на суму 2 млн грн.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

*** раніше в новині було вказано, що затриманий адвокат - Юлія Дубова. Ця інформація не підтвердилась.

Теми: Генпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: