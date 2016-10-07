Парубій: прокуратурі слід розпочати справу через викрадення Сущенка
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що українська прокуратура повинна розпочати розслідування факту взяття в заручники в Росії українського журналіста Романа Сущенка.
Про це він заявив у п'ятницю, підбиваючи підсумки парламентського тижня на каналі "Рада".
"Я думаю, що прокуратурі слід розпочати провадження за Кримінальним кодексом, за статтею про взяття в заручники, щоб ми змогли виявити, хто саме були ініціатором і виконавцем цієї дії, щоб вони несли відповідальність перед правосуддям України", – сказав він.
Парубій нагадав, що Рада вже відреагувала на це, прийнявши у середу звернення до світової спільноти, щоб світ міг діяти "більш жорстко у санкційній політиці".
Як відомо, власний кореспондент "Укрінформу" в Парижі Сущенко був затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Російська влада назвала його полковником Головного управління розвідки Міноборони України і помістила під арешт на два місяці.
До нього досі не допустили українського консула.
Українська правда