Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У вихідні на заході без опадів, а на решті України дощитиме

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 16:45

8-9 жовтня в Україні буде прохолодно, у більшості областей очікуються опади, у Києві – сильні зливи.

Лише на заході країни Український Гідрометцентр прогнозує ясну погоду.

Погода на 8 жовтня
Погода на 8 жовтня

Найпрохолодніше буде у центрі, зокрема в Києві, та на півночі країни.

Прогноз на 9 жовтня
Прогноз на 9 жовтня

"У зв'язку з переміщенням південного циклону 8-9 жовтня в Україні, крім Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, очікується дощова погода", – попереджає гідрометцентр

"8 жовтня у Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, вдень 8 жовтня та протягом 9 жовтня і в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях – сильні дощі, подекуди грози, пориви вітру 15-20 м/с", – додають синоптики.

"Вдень 8 жовтня на Одещині, вночі 9 жовтня у Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях – дуже сильні дощі", – інформують вони.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
погода
У Києві зафіксували температурний рекорд
Мешканців Київщини попереджають про грозу
Мешканців Київщини попереджають про наближення грози
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: