У вихідні на заході без опадів, а на решті України дощитиме

8-9 жовтня в Україні буде прохолодно, у більшості областей очікуються опади, у Києві – сильні зливи.

Лише на заході країни Український Гідрометцентр прогнозує ясну погоду.

Погода на 8 жовтня

Найпрохолодніше буде у центрі, зокрема в Києві, та на півночі країни.

Прогноз на 9 жовтня

"У зв'язку з переміщенням південного циклону 8-9 жовтня в Україні, крім Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, очікується дощова погода", – попереджає гідрометцентр

"8 жовтня у Криму, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, вдень 8 жовтня та протягом 9 жовтня і в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях – сильні дощі, подекуди грози, пориви вітру 15-20 м/с", – додають синоптики.

"Вдень 8 жовтня на Одещині, вночі 9 жовтня у Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях – дуже сильні дощі", – інформують вони.