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Плотницький розповів про озброєних росіян на Донбасі

Субота, 8 жовтня 2016, 14:25
Плотницький розповів про озброєних росіян на Донбасі

Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницкий не заперечує, що на території, підконтрольній терористам, перебували "добровольці" з Росії.

Про це Плотницький заявив в інтерв'ю, яке опубліковане на каналі YouTube Patrick Lancaster.

При цьому присутність в Україні збройних росіян ватажок бойовиків вважає нормальним та стверджує, що регулярних військ РФ на території регіону не було.

"Для нас це природно, для нас нероздільне поняття Росія і до певного часу - Україна і Білорусь. Це єдиний народ, коли брат приходить на допомогу братові", - заявив він.

Також Плотницький згадав про збитий бойовиками над Луганським аеропортом військовий літак Іл-76 у 2014 році. При цьому він заявив, що на боці ЗСУ воюють найманці.

"Коли ми збили Іл-76, там же були найманці, ми це бачили за їхніми паспортами і жетонами", - стверджує він.

Новости Донбасса

Теми: ЛНРДонбасЗбройні силиРосіятероризм
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