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Польща ніколи не погодиться з російською окупацією України – міністр оборони

Субота, 8 жовтня 2016, 16:24

Варшава ніколи не погодиться з фактом окупації Росією частини території України.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич під час відвідання місця розташування штабу Литовсько-Польсько-Української бригади у Любліні, передає Укрінформ.

"Третій рік триває окупація території нашого українського союзника. Це ситуація, з якою у Європі не можна погоджуватися. Жодна країна не має права намагатися врегулювати політичний конфлікт шляхом окупації території іншої країни. Польща ніколи з цим не погодиться", - заявив Мацеревич.

Він додав, що у питанні безпеки позиція Польщі і країн східного флангу НАТО буде "безкомпромісною і ніколи не зміниться".

Польський міністр також наголосив на "дуже великій" ролі спільної бригади в інтенсифікації взаємних контактів між Україною, Польщею та Литвою.

Теми: Польща
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