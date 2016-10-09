Канада запроваджує безвізовий режим для Болгарії

Уряд Канади прийняв рішення про поетапне введення безвізового режиму для громадян Болгарії з 1 травня 2017 року.

Про це повідомили в прес-службі уряду Болгарії за підсумками телефонної розмови, що відбулася між болгарським прем'єром Бойко Борисовим і його канадським колегою Джастіном Трюдо, передає Укрінформ.

"Прем'єр-міністр Канади Трюдо ознайомив свого болгарського колегу з величезним обсягом роботи канадського уряду щодо введення безвізового режиму для болгарських громадян. Прем'єр Трюдо пообіцяв, що з 1 травня 2017 року в Канаду без віз зможуть їздити болгарські громадяни, які раніше відвідували країну, власники віз США, а також представники бізнесу. Уряд Канади докладе всі зусилля для того, щоб до кінця 2017 року безвізовий режим поширювався на всіх громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що в зв'язку з величезним обсягом роботи і перенастроюванням системи, терміни введення безвізового режиму можуть бути відсунуті до травня 2018 року, але не пізніше.

Прем'єри двох країн поклали технічну підготовку питання про безвізовий режим на міністрів внутрішніх справ двох країн.