Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада вводит безвизовый режим для Болгарии

Воскресенье, 9 октября 2016, 03:35

Правительство Канады приняло решение о поэтапном введении безвизового режима для граждан Болгарии с 1 мая 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Болгарии по итогам телефонного разговора, состоявшегося между болгарским премьером Бойко Борисовым и его канадским коллегой Джастином Трюдо, передает Укринформ.

"Премьер-министр Канады Трюдо ознакомил своего болгарского коллегу с огромным объемом работы канадского правительства по введению безвизового режима для болгарских граждан. Премьер Трюдо пообещал, что с 1 мая 2017 года в Канаду без виз смогут ездить болгарские граждане, которые ранее посещали страну, владельцы виз США, а также представители бизнеса. Правительство Канады приложит все усилия для того, чтобы до конца 2017 года безвизовый режим распространялся на всех граждан Болгарии", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в связи с большим объемом работы и перенастройкой системы, сроки введения безвизового режима могут быть отодвинуты до мая 2018 года, но не позже.

Премьеры двух стран положили техническую подготовку вопроса о безвизовом режиме на министров внутренних дел двух стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадавизыБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: