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АТО: 48 атак з боку терористів, в тому числі з артилерії 122 і 152 калібрів

Неділя, 9 жовтня 2016, 08:10

Бойовики 48 раз порушили режим припинення вогню із застосуванням великокаліберної артилерії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на луганському напрямку зафіксовано 16 обстрілів з використанням важкого озброєння. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь по силам ВСУ з артилерії 122 і 152 калібрів, мінометів калібру 120 мм, а по Новоолександрівці з мінометів 82 калібру. Біля Кримського бойовики обстріляли опорні пункти з гранатометів і стрілецької зброї.

На маріупольському напрямку окупанти 27 разів обстрілювали позиції сил АТО. В районі Широкиного вели вогонь з мінометів 82 і 120 калібрів, озброєння БМП, стрілецької зброї. Біля Водяного бойовики стріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Також використовувалися гранатомети, кулемети, стрілецька зброя і вогонь снайперів поблизу Павлополя, Мар'їнки і Старогнатівки.

На донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші" в районі Кам'янки, Новгородського, Авдіївки і Троїцька. Бойовики використовували міномети 82 калібру, озброєння БМП, кулемети і гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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