На Полтавщині гасять торфовища: горіло близько 20 га

У Полтавській області в с. Худоліївка горять поверхневі поклади торфу на загальній площі близько 20 га.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, станом на 8:00 9 жовтня залишилось ліквідувати горіння на площі 6,3 га.

"Крім того, станом на 17:00 8 жовтня ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на площі 0,4 га, яка виникла днем раніше на території с. Денисівка Оржицького району", - зазначили у ДержНС.

Українська правда