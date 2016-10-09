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На Полтавщині гасять торфовища: горіло близько 20 га

Неділя, 9 жовтня 2016, 15:38

У Полтавській області в с. Худоліївка горять поверхневі поклади торфу на загальній площі близько 20 га.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, станом на 8:00 9 жовтня залишилось ліквідувати горіння на площі 6,3 га.

"Крім того, станом на 17:00 8 жовтня ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на площі 0,4 га, яка виникла днем раніше на території с. Денисівка Оржицького району", - зазначили у ДержНС.

Українська правда 

Теми: Полтаванадзвичайна подія
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