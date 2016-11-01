Тимошенко пояснила, чому її будинок зареєстрований не на неї

Будинок депутата Юлії Тимошенко в селі Козин під Києвом та ділянки в цьому селі були записані не на неї для збереження цього майна від конфіскації в часи Януковича.

Про це Тимошенко заявила у вівторок в кулуарах Верховної Ради.

"Будинок належить нашій родині. Коли мене судили, кидали до в'язниці, то, в принципі, конфісковувалося все майно. Родина прийняла рішення оформлювати на інших членів родини наше родинне майно. І я хочу вам сказати, що це, на мій погляд, було єдине рішення. Тому що проти мене політичні репресії тривають 17 років", – сказала вона.

Тимошенко додала, що декларує свої статки багато років і не боїться перевірки правоохоронців, оскільки її перевірила попередня влада.

"Але мене перевірив Янукович, Азаров – та всі на світі, перевірили кожен мій крок, кожну копійку, кожен підписаний мною документ. І я цю перевірку пройшла з боку людей, які хотіли мене просто назавжди залишити у в'язниці. І я хочу, щоб зараз всі пройшли таку перевірку, як я. Без в'язниці, але пройшли перевірку", – заявила вона.

Як відомо, Тимошенко вказала у своїй е-декларації, що орендує будинок площею 588 кв. м в Козині та має "інше право користування" на земельну ділянку під ним площею 1500 кв. м, а також на земельну ділянку поруч з ним площею 1862 кв. м.

Власником будинку і землі є Шарапова Тетяна Валеріївна, двоюрідна сестра Тимошенко.

У своїй декларації Тимошенко не вказала жоден з елементів дорогого одягу, сумок та аксесуарів, з якими вона регулярно з'являється на публіці.

Олег Шанковський, УП