Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії призначили дату суду в справі Сущенка

Четвер, 24 листопада 2016, 10:49

Суд щодо продовження арешту незаконно затриманому в Росії українському журналісту Роману Сущенко відбудеться 28 листопада.

Про це повідомив у четвер адвокат журналіста Марк Фейгін у своєму Twitter.

"Суд щодо продовження арешту українцю Роману Сущенку відбудеться в понеділок, 28 листопада о 12.00 в Лефортовському районному суді. Буде закритим", – написав він.

Раніше Фейгін прогнозував, що арешт Сущенка можуть продовжити на 4 місяці.

Як відомо, 2 жовтня паризького кореспондента агенції "Укрінформ" Романа Сущенка, який­ прибув до Росії у приватних справах, затримали у Москві, де звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником ГРУ.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

За даними адвоката Марка Фейгіна, російським силовикам Сущенка здав "друг сім'ї".

Адвокат заявив, що домагається обміну Сущенка на когось із затриманих в Україні росіян.

21 листопада він запропонував кандидатуру агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації Віктора Павленка, затриманого в жовтні в Рівному.

В Службі безпеки зазначили, що не знають про можливий обмін Сущенка на Павленка, однак запевнили, що докладають зусиль для повернення журналіста.

Українська правда

Теми: Сущенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: