В Росії призначили дату суду в справі Сущенка

Суд щодо продовження арешту незаконно затриманому в Росії українському журналісту Роману Сущенко відбудеться 28 листопада.



Про це повідомив у четвер адвокат журналіста Марк Фейгін у своєму Twitter.



"Суд щодо продовження арешту українцю Роману Сущенку відбудеться в понеділок, 28 листопада о 12.00 в Лефортовському районному суді. Буде закритим", – написав він.

Суд по продлению ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12.00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым. — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 листопада 2016 р.

Раніше Фейгін прогнозував, що арешт Сущенка можуть продовжити на 4 місяці.

Як відомо, 2 жовтня паризького кореспондента агенції "Укрінформ" Романа Сущенка, який­ прибув до Росії у приватних справах, затримали у Москві, де звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником ГРУ.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

За даними адвоката Марка Фейгіна, російським силовикам Сущенка здав "друг сім'ї".

Адвокат заявив, що домагається обміну Сущенка на когось із затриманих в Україні росіян.

21 листопада він запропонував кандидатуру агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації Віктора Павленка, затриманого в жовтні в Рівному.

В Службі безпеки зазначили, що не знають про можливий обмін Сущенка на Павленка, однак запевнили, що докладають зусиль для повернення журналіста.

Українська правда