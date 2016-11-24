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В России назначили дату суда по делу Сущенко

Четверг, 24 ноября 2016, 10:49

Суд относительно продления ареста незаконно задержанному в России украинскому журналисту Роману Сущенко состоится 28 ноября.

Об этом сообщил в четверг адвокат журналиста Марк Фейгин в своем Twitter.

"Суд по продлению ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12.00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым", – написал он.

Ранее Фейгин прогнозировал, что арест Сущенко могут продлить на 4 месяца.

Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

По данным адвоката Марка Фейгина, российским силовикам Сущенко сдал "друг семьи".

Фейгин заявил, что добивается обмена Сущенко на кого-то из задержанных в Украине россиян.

21 ноября он предложил кандидатуру агента главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Виктора Павленко, задержанного в октябре в Ровно.

В Службе безопасности отметили, что не знают о возможном обмене Сущенко на Павленко, однако заверили, что прилагают усилия для возвращения журналиста.

Украинская правда

Темы: Сущенко
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