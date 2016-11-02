Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1200 авто

Середа, 2 листопада 2016, 23:22

У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 2 листопада стоять 1240 автомобілів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоять 300 машин, "Устилуг" - 270, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринів" - 130, "Шегині" - 100, "Грушів" - 60.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в чергах стоять 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.

На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Польща
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: