У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1200 авто
Середа, 2 листопада 2016, 23:22
У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 2 листопада стоять 1240 автомобілів.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Так, в ПП "Рава-Руська" стоять 300 машин, "Устилуг" - 270, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринів" - 130, "Шегині" - 100, "Грушів" - 60.
У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.
На кордоні з Угорщиною в чергах стоять 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.
На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.