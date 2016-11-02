У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1200 авто

У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 2 листопада стоять 1240 автомобілів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоять 300 машин, "Устилуг" - 270, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринів" - 130, "Шегині" - 100, "Грушів" - 60.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в чергах стоять 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.

На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.