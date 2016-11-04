У НАЗК сказали, коли будуть перші кримінальні справи по е-деклараціях

Перших кримінальних проваджень за незаконні збагачення українських чиновників варто очікувати не раніше січня 2017 року.

Про це в ефірі каналу "1+1" заявив заступник голови Національного агентства щодо запобігання корупції Руслан Радецький.

За його словами, після 30 жовтня члени НАЗК протягом тижня будуть перевіряти своєчасність подання електронних декларацій українськими чиновниками.

Після цього вони візьмуться за перевірку повноти декларацій, під час якої в тому числі буде перевірятися спосіб життя декларантів.

Якщо під час перевірки члени НАЗК виявлять у чиновників корупційне адміністративне правопорушення, то вони будуть передавати відповідні протоколи до суду, а якщо корупційне кримінальне правопорушення, то результати перевірки будуть передані в НАБУ або Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подачі е-декларацій українськими чиновниками. Заступник голови НАЗК Руслан Радецький повідомив, що далі перейдуть до перевірки поданих електронних декларацій.

Серед перших декларантів виявилися нардепи, судді і прокурори.