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В НАПК сказали, когда будут первые уголовные дела по е-декларациям

Пятница, 4 ноября 2016, 09:51

Первых уголовных производств за незаконные обогащения украинских чиновников стоит ожидать не ранее января 2017 года.

Об этом в эфире канала 1+1 заявил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.

По его словам, после 30 октября члены НАПК в течение недели будут проверять своевременность представления электронных деклараций украинскими чиновниками.

После этого они возьмутся за проверку полноты деклараций, во время которой в том числе будет проверяться образ жизни декларантов.

Если во время проверки члены НАПК обнаружат у чиновников коррупционное административное правонарушение, то они будут передавать соответствующие протоколы в суд, а если коррупционное уголовное правонарушение, то результаты проверки будут переданы в НАБУ или Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи е-деклараций украинскими чиновниками. Зампредседателя НАПК Руслан Радецкий сообщил, что дальше перейдут к проверке поданных электронных деклараций.

Среди первых декларантов оказались нардепы, судьи и прокуроры.

Темы: декларацииНАПК
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