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Горбатюк: розслідування справи Єфремова контролював Луценко

П'ятниця, 4 листопада 2016, 09:58

Керівник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк не береться прогнозувати рух провадження, відкритого щодо колишнього глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському радіо".

Горбатюк зазначив, що розслідування у цій справі безпосередньо контролював генпрокурор Юрій Луценко.

"Провадження дійсно було у нас в департаменті, але його розслідування напряму керувалося генеральним прокурором, тобто слідчі звітували йому, а не мені. Ця справа не має відношення до Майдану. Це вже події післямайданівські, тому я тут не можу говорити ні про перспективи, ні про докази, ні про подальший рух цього провадження", – зазначив Горбатюк.

За його словами, розслідуванням захоплення адмінбудівель луганської і донецької СБУ займається не ГПУ, а слідчі підрозділи СБУ.

"Я доповідав генпрокурору про те, що ці справи, для того, щоб досягти якісного результату, мають розслідуватись разом або ж скоординовано", – зазначив керівник департаменту спецрозслідування ГПУ.

На запитання, якою була відповідь Луценка, Горбатюк відповів:

"Він погодився, але, наскільки мені відомо, поки що частина проваджень щодо проведення референдуму і захоплення адмінбудівель розслідується в Луганській області, частина – в Донецькій області, частина – в Головному слідчому управлінні СБУ, а по Єфремову – у нас".

На думку Горбатюка, це не впливає позитивно на якість цих проваджень.

"Має бути єдиний центр координації усіх цих розслідувань і, певно, в слідстві СБУ, так як це саме їх підслідність", – зазначив він.

Як відомо, Єфремов був затриманий в кінці липня за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Екс-"регіонал" переконує, що не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.

Теми: ЄфремовГенпрокуратураЛуценко
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