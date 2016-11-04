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В СБУ заявляють, що виявили плани Росії по дестабілізації

П'ятниця, 4 листопада 2016, 13:34

Служба безпеки України виявила підготовлені плани по дестабілізації ситуації в ряді областей країни, заявив глава СБУ Василь Грицак.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Плани по дестабілізації в Україні в цілому в листопаді поточного року, де розписані деталі і сценарії в 10-15 регіонах України: хто, як і що повинен робити, розписані бюджети", - сказав Грицак.

При цьому він додав, що зараз за даним напрямком ведеться слідство і іншу оперативну інформацію він повідомити не може.

"Росія не залишає своїх намірів дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - резюмував Грицак.

Як відомо, раніше СБУ заявляла, що отримала інформацію про потенційні загрози проведення масових протестних заходів антидержавного характеру з 4 по 20 листопада в Харківській області.

Теми: СБУРосіятероризм
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