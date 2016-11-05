Пентагон заявив про знищення одного з лідерів Аль-Каїди
Субота, 5 листопада 2016, 04:31
В результаті удару США в Афганістані був знищений один з високопоставлених лідерів "Аль-Каїди".
Про це йдеться в повідомленні Пентагону в п'ятницю, передає Reuters.
Фарук аль-Катані був лідером угруповання на північному сході Афганістану, він займався відновленням безпечного житла для бойовиків.
Аль-Катані був убитий 23 жовтня в провінції Кунар.
Відзначається, що Пентагон продовжує оцінювати результати іншого удару, який був нанесений в той же день для вбивства ще одного лідера "Аль-Каїди" в Афганістані Білала аль-Утабі.