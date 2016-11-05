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АТО: вдень найбільше стріляли на Донецькому напрямку

Субота, 5 листопада 2016, 17:27
АТО: вдень найбільше стріляли на Донецькому напрямку

Протягом дня в районі проведення АТО з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 23 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00 суботи.

На Маріупольському напрямку відбулось 9 обстрілів. В Широкіному і Талаківці ворог вів вогонь з озброєння БМП, а в районах Красногорівки, Павлопіля та Новотроїцького – з гранатометів і стрілецької зброї. Також на цій ділянці активність проявили снайпери.

На Донецькому напрямку окупанти 11 разів порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Зайцевого обстріли тривали з гранатометів та стрілецької зброї, в напрямку Верхньоторецького – з мінометів калібру 82мм, а в Луганському та Авдіївці окупанти задіяли кулемети, гранатомети, озброєння БМП, міномети обох калібрів.

На Луганському напрямку зафіксовано 3 збройних провокації. Підрозділи українських воїнів поблизу Новоолександрівки та на околиці Станиці Луганської бойовики обстріляли з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а в Троїцькому – одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів.

Українська правда

Теми: АТО
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