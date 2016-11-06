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У ДПСУ розповіли, скільки прикордонників покарано за корупцію

Неділя, 6 листопада 2016, 14:37
У ДПСУ розповіли, скільки прикордонників покарано за корупцію

З початку поточного року за результатами перевірок у ДПСУ для подолання корупції до адміністративної відповідальності притягнуто 373 особи, за корупцію - 7, до дисциплінарної - 3209, звільнено 93 працівника ДПСУ.

Про це 6 листопада повідомили у Держприкордонслужбі за підсумками заходів, спрямованих на подолання корупції. 

"Від початку року було здійснено 2497 перевірок несення служби прикордонними нарядами, з них - у 65 випадках у співробітників ДПСУ було виявлено кошти. Також було ініційовано 1993 службові розслідування, внесено до ЄРДР 229 випадків правопорушень, 182 з них - за ознаками корупції", - повідомили у відомстві. 

Також з початку року зафіксовано понад 800 випадків надання громадянами неправомірної вигоди.

"Суми коштів, від яких відмовляються прикордонники, становлять тисячі, а іноді й десятки тисяч гривень", - зазначили у ДПСУ.

За всіма випадками прикордонники направили до поліції для внесення до ЄРДР повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Українська правда

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Теми: корупціякордон
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