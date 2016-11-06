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В ГПСУ рассказали, сколько пограничников наказаны за коррупцию

Воскресенье, 6 ноября 2016, 14:37
В ГПСУ рассказали, сколько пограничников наказаны за коррупцию

С начала текущего года по результатам проверок в ГПСУ для преодоления коррупции к административной ответственности привлечены 373 человека, за коррупцию - 7, к дисциплинарной - 3209, уволены 93 работника.

Об этом 6 ноября сообщили в Госпогранслужбе по итогам мероприятий, направленных на преодоление коррупции.

"С начала года было осуществлено 2497 проверок несения службы пограничными нарядами, из них - в 65 случаях у сотрудников ГПСУ были выявлены средства. Также было инициировано 1993 служебных расследования, внесены в ЕРДР 229 случаев правонарушений, 182 из них - по признакам коррупции", - сообщили в ведомстве.

Также с начала года зафиксировано более 800 случаев предоставления гражданами неправомерной выгоды.

"Суммы средств, от которых отказываются пограничники, составляют тысячи, а иногда и десятки тысяч гривен", - отметили в ГПСУ.

По всем случаям пограничники направили в полицию для внесения в ЕРДР сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Украинская правда 

Темы: коррупцияграница
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