Радник Авакова вважає: "руйнівника" Саакашвілі використали

Депутат "Народного фронту" Антон Геращенко вважає, що Міхеіл Саакашвілі не зміг повторити успішний грузинський досвід реформ в Україні через відсутність команди, натомість президент Петро Порошенко використав його у своїх цілях.

Про це нардеп написав у Facebook, назвавши відставку голови Одеської облдержадміністрації давно очікуваною.

"Те, що вдалося йому і його команді в Грузії 10 років тому, не могло бути здійснене в Україні з різних причин", – заявив Геращенко.

На його думку, "відносні успіхи грузинських реформ стали можливі не стільки завдяки Михайлу Саакашвілі, скільки завдяки унікальній команді демократів, яка об'єдналася заради кращого майбутнього Грузії в 2003-2007 роках".

"Там були й Каха Бендукідзе й Ніно Бурджанадзе й загиблий за дивних обставин Зураб Жванія. У цій команді Михайло Саакашвілі грав роль руйнівника старої корумпованої системи, але були ті, хто будував нову Грузію" – написав нардеп.

"Однак егоїзм і тоталітарні замашки Саакашвілі розвалили цю команду вже в 2007 році. Подальша історія лише вела Саакашвілі до безславного вигнання з Грузії. Усі позитивні досягнення було знівельовано…, а корупція, викорінена на нижніх поверхах влади, – збереглася й зросла у вищих ешелонах влади і найближчому оточенні Михайла Саакашвілі", – заявив він.

На думку Геращенка, Порошенко, "з одного боку, прагнув використати популярність Саакашвілі й досвід грузинської команди у справі імітації реформ, а з іншого боку він використав Михайла Саакашвілі як таран, який мав рознести на друзки його політичних ворогів".

За його словами, Саакашвілі зробили головою Одеської ОДА, "щоб очистити Одесу від команди Коломойського, із чим Михайло блискуче впорався за кілька тижнів".

"Потім Михайла використали як таран проти прем'єра Арсенія Яценюка. Йому обіцяли, що якщо Яценюк буде чіплятися за своє місце, то президент розпустить парламент, будуть нові вибори й Саакашвілі поведе в парламент цілу партію, а потім може стати прем'єр-міністром України", – заявив Геращенко.

"Він повірив і з потроєною силою включився у критику прем'єр-міністра і членів його команди, кульмінацією якого став конфлікт із Арсеном Аваковим на раді реформ у грудні минулого року", – додав він.

На думку Геращенка, коли Порошенко домігся своєї мети щодо прем'єра, "Саакашвілі став зайвим і не потрібним".

"Більше того, він вийшов із-під контролю. Почав проводити безглузді антикорупційні форуми, що є нічим іншим, як персональними піар-акціями. Почав формувати навколо себе коло бізнесменів-симпатиків, які фінансують його і його команду, створив чужими руками свою партію… Щоправда, ця партія нічим особливим себе поки не виявила", – написав він.

За словами депутата, останні півроку команда Саакашвілі займалася виборами в Грузії, а після провалу на них "і повної відсутності підтримки президента (Порошенка), у Саакашвілі просто не було іншого виходу, як піти у відставку".

Геращенко вважає, що Саакашвілі займеться "партійним будівництвом" і спробує домогтися дострокових парламентських виборів в Україні.

Алена Рощенко, УП