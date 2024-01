У штаті Каліфорнія в місті Азуса біля виборчих дільниць сталася стрілянина.

Про це повідомляє Daily Mail.

В результаті виборча дільниця була закрита.

Чотири людини отримали поранення, їх госпіталізували.

Поліція шукає стрільця.

UPDATE: Polling stations close and manhunt is underway for suspect https://t.co/farB79de4i