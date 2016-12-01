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Черги на кордоні з Польщею збільшилися - понад 1300 авто

Четвер, 1 грудня 2016, 00:48

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 30 листопада в чергах стоять 1350 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 350 авто, "Краковець" - 280, "Рава-Руська" - 250, "Ягодин авто" - 150, "Угринів" - 130, "Шегині" - 120, "Грушів" - 70.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в ПП "Ужгород" стоять 20 машин. На кордоні з Угорщиною в ПП "Тиса" - 30 авто. У ПП "Порубне" на кордоні з Румунією очікують 50 машин. На кордоні з Молдовою в ПП "Мамалига авто" стоять 20 авто.

"Просимо подорожуючих врахувати зазначену інформацію та обирати для перетину кордону менше завантажені пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Вранці 30 листопада в чергах на кордоні з Польщею стояли 1060 машин.

Теми: Польща
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