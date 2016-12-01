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ЄС: Безвіз для Океанії не означає подвійних стандартів щодо України

Четвер, 1 грудня 2016, 12:56

ЄС наполягає, що голосування за безвізовий режим для 5 тихоокеанських острівних держав в той час, як українське питання не виноситься на голосування, не свідчить про подвійні стандарти.

Про це йдеться в офіційній позиції Євросоюзу, що надана "Європейській правді" прес-службою представництва ЄС.

Дипломати стверджують, що відмінність у ставленні до України та цих держав обумовлена різними процедурами затвердження безвізового режиму – із Кірібаті, Соломоновими островами, Мікронезією, Тувалу та Маршалловими островами ЄС вже підписав двосторонні угоди про взаємне скасування віз, в той час як для України безвіз надається у односторонньому порядку.

"Не йдеться про ухвалення рішення, надавати чи ні безвізовий режим цим країнам... Питання про скасування віз (для острівних держав)... вже було вирішено за спільною законодавчою процедурою в 2014 році і безвізовий режим вже почав застосовуватися з початку цього року", - йдеться у поясненні.

Необхідно зазначити, що зараз безвіз зі згаданими країнами діє у порядку "тимчасового застосування". Для набуття чинності угодами вони мають пройти процедуру ратифікації. Голосування щодо ратифікації цих угод має відбутися в Брюсселі в четвер.

Водночас, схвалення Європарламентом безвізового режиму для України відтерміноване доти, доки не буде завершене узгодження механізму призупинення безвізу.

Примітно, що представники Європарламенту в офіційних коментарях наголошують, що не бачать потреби у гальмуванні безвізу для України.

У представництві ЄС також підкреслили, що "майбутній механізм призупинення безвізового режиму буде застосовуватися до всіх більш ніж 60 країн, чиї громадяни подорожувати без візи в ЄС".

Європейська правда

Теми: ЄСвізи
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