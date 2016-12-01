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ЕС: Безвиз для Океании не означает двойных стандартов в отношении Украины

Четверг, 1 декабря 2016, 12:56

Европейский Союз настаивает, что голосование за безвизовый режим для пяти тихоокеанских островных государств в то время, как украинский вопрос не выносится на голосование, не свидетельствует о двойных стандартах.

Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза, предоставленной "Европейской правде" пресс-службой представительства ЕС.

Дипломаты утверждают, что различие в отношении к Украине и этим государствам обусловлено различными процедурами утверждения безвизового режима – с Кирибати, Соломоновыми островами, Микронезией, Тувалу и Маршалловым островам ЕС уже подписал двусторонние соглашения о взаимной отмене виз, в то время как Украине безвиз предоставляется в одностороннем порядке.

"Речь не идет о принятии решения, предоставлять или нет безвизовый режим этим странам... Вопрос об отмене виз (для островных государств)... уже был решен по общей законодательной процедуре в 2014 году и безвизовый режим уже начал применяться с начала этого года", - говорится в пояснении.

Необходимо отметить, что сейчас безвиз с упомянутыми странами действует в порядке "временного применения". Для вступления в силу соглашений они должны пройти процедуру ратификации. Голосование по ратификации этих соглашений должно состояться в Брюсселе в четверг.

Вместе с тем, одобрение Европарламентом безвизового режима для Украины отложено до тех пор, пока не будет завершено согласование механизма приостановления безвиза.

Примечательно, что представители Европарламента в официальных комментариях отмечают, что не видят необходимости в торможении безвиза для Украины.

В представительстве ЕС также подчеркнули, что "будущий механизм приостановки безвизового режима будет применяться ко всем более чем 60 странам, чьи граждане могут путешествовать в ЕС без виз".

Европейская правда

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Темы: ЕСвизы
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