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Росія розгорнула ще одну військову дивізію поблизу України

П'ятниця, 2 грудня 2016, 12:04

Біля кордонів України приступила до виконання завдань 150-а мотострілецька дивізія, яка дислокується в Ростовській області.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді в Москві, передає УНІАН.

"Хочу відзначити, що з учорашнього дня 150-а мотострілецька дивізія приступила до виконання завдань із захисту рубежів на півдні країни", - сказав Шойгу.

За його словами, завдяки новим будівельним технологіям зведено перше військове містечко цього з'єднання.

Також Шойгу повідомив, що в ході наради буде заслухано питання вдосконалення інфраструктури дивізії.

Як відомо, 29 листопада Шойгу заявив, що у 2016 році Росія сформувала мотострілкові дивізії з підрозділами у Білгородській, Воронезькій і Смоленській областях.

Теми: Росіяарміякордон
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